Com bandeiras

Antonio Banderas está no Brasil para lançar, hoje, seu novo perfume, King of Seduction, da Puig. Antes, porém, foi centro de jantar, domingo, na casa de Malu Barreto e Vik Muniz, no Rio de Janeiro. Com direito a roda de samba de Pretinho da Serrinha, organizada por Paula Lavigne.

Motivo? Agradecimento à contribuição que Banderas está dando à Spectaculu – apoiada por Malu e Vik há oito anos. É que o ator espanhol vai doar toda a renda da mostra Women in Gold – uma série de 22 fotos de sua autoria – à ONG de Gringo Cardia e Marisa Orth.

O que faz a Spectaculu? Capacita jovens de 17 a 21 anos nas áreas de arte, tecnologia e artes cênicas.