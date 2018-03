Com arroz e feijão

Camilla Belle veio de Hollywood a convite da Bobstore. A atriz, filha de mãe brasileira, afirmou adorar novelas e expressou o desejo de passar o carnaval no Rio.

Você se identifica com os costumes brasileiros?

Fui criada em uma casa com música brasileira, novela, arroz e feijão toda semana.

Viu Avenida Brasil?

Todos os dias (risos).

Tem residência no Brasil?

Ainda não, mas estou querendo comprar uma casa no Rio.

Como foi fazer O Mundo de Jack e Rose, aos 16 anos, com Daniel Day-Lewis?

Aquele papel me mostrou que atuar não era mais uma diversão de criança. Havia se tornado minha paixão.

Que filme mais te marcou?

10.000 a.C. Passamos seis meses na Nova Zelândia, na África… Vi coisas que jamais teria visto se não estivesse fazendo o filme.

Como foi trabalhar com elenco brasileiro em À Deriva, do diretor Heitor Dhalia?

Amei atuar com a Débora Bloch, o Cauã Reymond. Sempre falo que os atores brasileiros são muito talentosos.

Gostaria de trabalhar com algum diretor em particular?

Fernando Meirelles, Mauro Lima… Admiro os cineastas latinos, pois correm mais riscos, são mais criativos.

Vai à festa do Oscar?

Oscar? Não! Quero estar aqui, curtindo o carnaval (risos).

Quais seus próximos projetos?

Em fevereiro, estreia Open Road, do Márcio Garcia. Com Andy Garcia, Christiane Torloni e Carol Castro no elenco.

Tem vontade de fazer algum papel em especial?

Atuar em um musical. Também adoro filmes de época.

Gosta da moda brasileira?

Nos EUA, minhas amigas se vestem só de preto. Tento quebrar isso, usando cores, hábito que herdei do meu lado Brasil.

Costuma usar roupas de algum estilista brasileiro?

Já desfilei muito Carlos Miele no tapete vermelho. Quando estou aqui, compro um monte de biquínis. Só uso biquíni brasileiro./SOFIA PATSCH