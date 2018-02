Com açúcar

Mudanças no Café Havanna. Depois de a coluna informar, sábado, que a franquia do Pátio Higienópolis usa em seus quitutes e bebidas doce de leite da marca SanCor – mais barato – e não Havanna, como pode supor o consumidor, Steven Van Heesewijk, diretor geral da empresa no Brasil, decidiu. Mandará refazer todo o material de comunicação com o consumidor.

Para incluir a seguinte frase: “Utilizamos doce de leite industrializado argentino, específico para bebidas e panificados”.

Heesewijk afirma que “em momento algum o Café Havanna pensou em omitir de seus clientes a procedência dos produtos”. E confirma que, sim, utiliza alguns doces de leite de empresas terceirizadas, sempre atendendo aos padrões de qualidade exigidos pela marca.

O caso foi parar no Ministério Público paulista. Ana Beatriz Frontini, da Promotoria do Consumidor, iniciou apuração prévia para checar se está havendo abusos por parte da empresa e danos aos clientes.