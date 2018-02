Gisele Bündchen reclamou a Alckmin– ela recebeu o governador, anteontem, no backstage do desfile da Colcci – do mau cheiro do rio Tietê, coisa que sentiu logo ao aterrissar em Sampa. O tucano prometeu agilizar o processo de limpeza do rio.

E mais: a modelo sugeriu que as escolas públicas passassem a ter uma horta mantida pelos alunos.