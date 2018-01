A mostra de Francis Bacon, que abre hoje no Paço das Artes, conta com 43 obras ao todo. Todas estavam sob os cuidados do último companheiro do artista, o jornalista italiano Cristiano Lovatelli-Ravarino.

Na década de 1980, Bacon – já septuagenário – presenteou o então namorado com desenhos que ficaram guardados a sete chaves até o início dos anos 2000.

Colírio 2

Detalhe revelado no texto de Ravarino para a mostra? No ateliê do pintor foram encontradas fotografias de brasileiros, como Pelé e Ayrton Senna.