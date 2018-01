A Editora Prumo começa o ano com lançamento para as mulheres: O Mundo Secreto de Johnny Depp, biografia do ator escrita pelo britânico Nigel Goodall.

Entre outros temas da vida do “muso”, o livro narra, claro, seus casos amorosos com Winona Ryder e Kate Moss. Além de revelar detalhes sobre o cotidiano com sua mulher, Vanessa Paradis, mãe de seus dois filhos.