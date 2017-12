Colinho de pai

Ike Levy perdeu o pai muito cedo, quando tinha apenas 10 anos. Talvez por isso o desejo pela paternidade sempre bateu de forma mais intensa. Quando tinha 33 anos, a Nina nasceu. E, há 3 meses, Tony chegou ao mundo. O dia a dia de cuidado com as crianças transformou a vida do fotógrafo: hoje ele tem seus olhos e lentes totalmente voltados para o universo dos pequenos. Há seis meses, decidiu dividir suas histórias de paizão e colocou no ar o Fotografilhos. E, agora, foi além: acaba de lançar, em parceria com a Dip en Dap, coleção de enxoval para bebês. Com direito a lençóis, fraldas de tecido, toalhas de banho, sabonete líquido e home spray. Tudo com sua temática preferida: kombis, jipes, lambretas e fuscas. Para meninos e meninas, é claro.

