Coletivos feministas fazem “virada”, na internet, pela legalização do aborto

Coletivos e militantes femininas irão se unir para falar sobre aborto na internet durante 24 horas. Ao longo do dia 28 (próxima quinta-feira) – data pela Descriminalização do Aborto – o assunto será abordado por meio de uma virada feminista online com a hashtag #PrecisamoFalarSobreAborto 24.

A ação, formatada pela ONG Think Olga, grupos Gorda&Sapatão e Ativismo de Sofá, e o site Justificando, irá contar com convidadas que participarão de transmissões ao vivo via Facebook.