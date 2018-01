Coletivos artísticos querem museu a céu aberto no Minhocão

Depois da criação do Parque Minhocão, em março deste ano, coletivos de arte querem que o espaço dê lugar também a exposições artísticas. Grupos como Art in Home, Monkey e LSP, entre outros, entregaram ao vereador Police Neto proposta que prevê a transformação dos pilares do Elevado Costa e Silva no “Museu de Arte Urbana Parque Minhocão”.

A ideia – que será submetida à consulta pública nos próximos dias – tem o objetivo principal de dar oportunidade a diferentes artistas urbanos sem que suas obras corram o risco de serem apagadas com tinta cinza pela própria Prefeitura. De acordo com o projeto, o acervo exposto deverá ser alterado a cada 12 meses e os artistas serão selecionados por uma comissão especial – tudo sob orientação da Secretaria Municipal da Cultura.