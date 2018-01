A nova sede do colégio judaico Renascença, que vai ocupar o antigo estacionamento do Playcenter, será entregue até o fim do mês. A obra, que ocupa 18 mil metros quadrados, durou cerca de três anos.

Já no início de 2018 os alunos deixam o prédio de Higienópolis para aportar na Barra Funda.