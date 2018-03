Colecionadora lança site para aproximar o público ao universo da arte

A colecionadora Esther Constantino sentia falta de um site brasileiro que deixasse o universo das artes mais próximo do público. Para sanar esse vazio ela criou o Arte que Acontece. “É um portal dedicado a arte contemporânea. Através da minha curadoria, informamos as tendências artísticas, notícias sobre o mundo das artes, eventos, novos artistas, galerias nacionais e internacionais e feiras, entre outras coisas.” Esther também dá uma força para artistas sem galeria. “Recebo muitos trabalhos de gente que ainda não está representada no mercado. Faço uma seleção e coloco na seção de apostas do site. Também os direciono para galerias que conversem com suas obras.”

