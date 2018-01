Beatriz Junqueira Vilela deu um passo à frente com sua marca Beevee, de semijoias. A moça acaba de criar uma linha jewelry. “Aposto nas joias mais acessíveis, por isso imaginei uma coleção rústica e usei bastante o diamante one cut, que é mais barato que os demais, porque não é tão puro. Mas, no final, o efeito fica incrível”, conta Bibi. Tanto nas bijoux quanto nas joias, o DNA da grife são as pedras preciosas. “Sempre trabalhei com elas”, diz ela – que circula desde bem pequena pelo mundo das gemas. “Minha mãe tem uma fábrica de semijoias, e eu a acompanhava nas feiras. Por isso, quando resolvi seguir o caminho da moda, não quis fazer roupas”, confessa a advogada de formação.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.