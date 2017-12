Coisas de família

Tudo novo de novo. Doris Sochaczewski, dona da Coisas da Doris, acaba de fixar endereço na região da Umbria, na Itália. Além de prestar curadoria direto da Europa, abre, em setembro, locanda exclusiva – com apenas dois quartos. Para tocar o badalado espaço dos Jardins, deixa em seu lugar a filha Bianca Faiwichow. “A loja cresceu muito e minha mãe só sabia que conseguia pagar as contas”, brinca. “Estou arrumando a casa.” Recém-casada, a jovem de 25 anos largou o mercado financeiro para mergulhar de cabeça no projeto familiar. E está cheia de ideias – como incrementar o comércio online. As listas de casamento e de chá de bebê já estão funcionando. Nos planos para 2015, abrir uma filial. “A ideia é expandir, estamos abertos a investidores.”

