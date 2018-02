Coisa pra cavalo

O sonho de três apaixonadas pelo hipismo – o de profissionalizar o circuito no Brasil – se torna realidade. Isabella Salles, Isabella Pinheiro e Karina Gerdau Johannpeter, em esforço conjunto, conseguiram elevar o nível das competições do Mitsubishi SporTV Riders Cup, cuja última etapa acontece no fim de semana, em Indaiatuba.

O circuito, habitualmente três estrelas, teve upgrade para quatro “A maioria dos nossos cavaleiros reside na Europa, onde a altura dos obstáculos é mais alta. Nós queremos igualar nosso campeonato ao europeu e aumentar a visibilidade do esporte no Brasil “, explica Salles.

Com essa ideia na cabeça, cavaram patrocínios e investimentos. “O maior desafio foi vender o desejo de três… meninas”, ponderam em uníssono, Karina e Isabella Pinheiro.