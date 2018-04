Coisa de meninas

No mundo da pintura, Pablo Picasso fez 67 quadros com o nome As Meninas e Diego Velázquez deu esse título a um dos seus mais famosos quadros. “O nome é de domínio público”, diz Maitê Proença, que estreia hoje sua peça homônima.

Mesmo assim, por deferência a Lygia Fagundes Telles, ela tentou mudar o título do seu trabalho ao saber que a autora vai adaptar seu livro – também As Meninas… – para o teatro. “A burocracia no MinC em relação à Lei Rouanet não permitiu”, lamenta Maitê.

Veja também:

Canecão é palco para cerimônia do Prêmio de Música Brasileira

Bar Baretto agita noite com show do Stop the Moon