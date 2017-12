Sai do forno, no dia 22, livro organizado por Rogério Boueri, recém-chegado ao Ministério da Fazenda – e escrito em parceria com Fabiana Rocha e Fabiana Rodopoulos. Com apoio do Tesouro e do Banco Mundial, a obra estava programada para ser lançada ano passado. Mas Arno Augustin, então secretário do Tesouro, vetou.

Título da obra? Avaliação da Qualidade do Gasto Público e Mensuração da Eficiência.