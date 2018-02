A gestora Carla Thomas e outros dez funcionários da cúpula do CEU Paraisópolis receberam, anteontem, notificação da Secretaria Municipal de Educação informando sobre suas exonerações.

Líderes da comunidade estranharam o fato de que as demissões, assinadas pelo secretário Cesar Callegari, tenham ocorrido após entidades sociais – entre elas a Associação das Mulheres de Paraisópolis – se negarem a apoiar as candidaturas de Padilha e Dilma.

Coincidência 2

Segundo fontes na Prefeitura, a saída dos funcionários foi motivada por “comportamento incompatível com a administração pública”. As demissões constam da edição de hoje do Diário Oficial.