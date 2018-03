Teve advogado, sábado, que achou que o País estava sendo vítima de ataque de hackers. Os sites do STF, do CNJ e do TJ-SP passaram o dia fora do ar. Mas era só manutenção de sistema.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.