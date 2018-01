COB disputa a medalha da preservação

E a Rio 2016 está prestes a faturar a “sua” medalha, como defensora do meio ambiente – no caso, com a certificação florestal da mais importante entidade de preservação natural do planeta, o Forest Stewardship Council. Kim Carstensen, diretor-geral do FSC, está hoje no Rio, e virá na segunda-feira a SP, para encontros e checagem de parcerias.

Ele vem conferir os cuidados tomados pelo Comitê Olímpico Brasileiro — sob supervisão do COI — em tudo o que se refira à madeira utilizada nos trabalhos de infra-estrutura. Entre outras, a fachada do clube de golfe, todos os pódios, os estojos de madeira para as medalhas, os sete milhões de ingressos.

Nem os diplomas aos premiados, produzidos pela Casa da Moeda, escapam da fiscalização do FSC.