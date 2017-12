O ‘não’ do PSDB para dizer ‘sim’ ao PMDB

Entre as questões econômicas que serão colocadas à mesa pelo PSDB, para apoiar um eventual governo Temer, há dois itens importantes: “Não aceitamos novos subsídios na economia ou desonerações de impostos”, lista o senador Tasso Jereissati.

O senador tucano informou também – conforme antecipou o blog da coluna ontem – que, para participar do governo do PMDB, José Serra assumiu com toda a bancada do partido o compromisso de que só iria aceitar convite para um eventual ministério se fosse com o partido.