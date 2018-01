Diante de previsões preocupantes de queda de até 2% do PIB este ano, Joaquim Levy continua se guiando – conforme havia anunciado no início de sua gestão – pelas projeções do Boletim Focus, relatório semanal do BC sobre perspectivas dos indicadores da economia.

“O índice está abaixo de 0,6%”, explicou o ministro da Fazenda à coluna, criticando projeções além deste número. “O balanço de riscos não justifica esse exagero.”

Coerência 2

Avisa, ainda, que “o caminho pode ir na outra direção, dependendo da chuva, mas é prematuro fixar um número longe da mediana do mercado”.