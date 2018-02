Código escravo

A briga não será a do tamanho do Código Florestal, mas colocará ruralistas e a Frente Parlamentar pela Erradicação do Trabalho Escravo “cara a cara” novamente.

A Frente pretende brigar para que a emenda constitucional, prevendo expropriação de terra para quem reincidir no crime trabalho escravo, seja votada ainda no segundo semestre. A base ruralista trabalha na mão contrária. Defende que a definição de trabalho escravo é imprecisa, dando margem aos promotores para fazerem interpretações equivocadas.

