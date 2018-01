A aprovação da CPI do Teatro Municipal, que passou na última quarta-feira na Câmara, poderia ter sido evitada pela base do governo. Ela passou – por votação simbólica – devido a uma cochilada de Alfredinho, o único representante do PT presente em plenário no momento.

“Ele estava distraído”, admitiram depois outros petistas.

O combinado, antes, era que a nova CPI a ser aberta só seria escolhida esta semana.

A comissão vai apurar irregularidades nos contratos e convênios firmados pela fundação do teatro na gestão de José Luiz Herencia.