Cobras e lagartos

Depois do incêndio que atingiu o Instituto Butantã, em 2010, o Ministério Público passou a pedir detalhes da situação dos Institutos de Pesquisa do Estado. E as “radiografias” não são animadoras.

Laerte Machado, da Associação dos Pesquisadores Científicos, que representa 19 instituições, finalizou documento com conclusões fulminantes: bibliotecas fechadas, falta de pessoal, descaso na limpeza e manutenção; precariedade nos diagnósticos de doenças, nos estudos e no armazenamento de vacinas e soros; e prejuízos em estudos de impactos ambientais.