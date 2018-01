Cloro na piscina

Foram pouquíssimas as mudanças no projeto de lei das estatais que passou anteontem no Senado. Segundo o senador Tasso Jereissati, responsável pelo texto, não mais que três pequenos itens foram alterados – e eles em nada afetam o conteúdo geral.

Entrou a responsabilidade social da empresa – desde que não se sobreponha a proposta específica da criação da estatal. Diminuiu de dez para quatro meses o prazo cumulativo da experiência do gestor. E foi também aceita como válida a experiência dos profissionais liberais.

Na piscina 2

A CEF será a mais atingida pela nova lei. Ela não é nem estatal e nem banco – tanto que seus funcionários não são considerados funcionários públicos ou bancários e sim “economiários” – seja lá o que isso for.

Pela nova regra, ela terá que ser bem mais transparente.