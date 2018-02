Alexandre Schwartsman, do Santander, não titubeou depois da divulgação da Ata do Copom, ontem, justificando a decisão tomada semana passada de manter a taxa em 10,75% ao ano. “Se alguém tinha alguma dúvida, a mensagem do Banco Central foi clara: não há intenção de subir juros no curto prazo”.

O BC foi assertivo na sua visão positiva sobre a trajetória inflacionária.