Sandro Mabel, líder do PR na Câmara, vai entrar com representação no TSE. Quer a vaga de Clodovil de volta, impedindo que o coronel da reserva Jairo Paes de Lira, do PTC – que teve apenas 6.673 votos – assuma.

Se tiver êxito, será o judoca e vereador paulista Aurélio Miguel o dono da cadeira.

