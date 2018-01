Clique urbano

Otávio Zarvos vai mostrar o resultado da ação #visaourbanaiz com a exposição Visão!Urbana, que reúne as fotos do primeiro concurso cultural promovido por sua Idea!Zarvos, com mais de 15 mil posts no Instagram.

As fotos têm como inspiração a arquitetura. E passaram pela curadoria de Iatã Cannabrava. sendo depois julgadas por profissionais da fotografia.

A tarefa inclui Claudia Jaguaribe e Nelson Kon, além do editor Mozart Mesquita e da designer gráfica Ekaterina Kholmogorova. Abertura? No dia 3.