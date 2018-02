Clima olímpico

O histórico confronto do vôlei entre Brasil e Cuba nas Olimpíadas de Atlanta, em 96, virou documentário. Dirigido por Fábio Meira, Pátria traz entrevistas com Ana Moser, Fernanda Venturini, Virna e Márcia Fu, entre outras.

Do lado cubano, destaque para depoimento de Mireya Luis, considerada a melhor jogadora de todos os tempos.

Clima 2

O longa – que também revela os telefonemas de Fidel Castro ao técnico cubano, cobrando a vitória – faz parte do projeto Memória do Esporte Olímpico Brasileiro, edital para dez filmes que registram a história do País nos Jogos.

Será exibido neste sábado, na Cinemateca.