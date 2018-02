O Gala da BrazilFoundation – dia 17 de setembro, em NY– vai homenagear o Rio de Janeiro. Com o mote All For Rio, a noite será comandada por Fernanda Lima e Pedro Andrade e terá apresentações do Dream Team do Passinho e Fernanda Abreu.

