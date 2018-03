Nem bem chegou, Wesley já é “assunto” no Palmeiras. Tem jogador do elenco insatisfeito com o salário do atacante – cerca de R$ 220 mil. E também com o (não) rendimento de Valdivia.

