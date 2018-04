No Ano da França no Brasil, Bethy Lagardère ganha homenagem durante a SPFW. Com direito a exposição de suas peças de alta-costura e documentário.

