Onorato Fiorentino, que já foi dono do Amici Miei e do Briciola, entre outros, volta ao ramo. Associado a Fred Campos, abre no fim do mês a Olea Muzzarela Bar. E promete agradar ao paladar tanto de seus conterrâneos italianos quanto dos paulistanos. “A pizza italiana é feita com menos mussarela. Já a paulista é mais pesada e fará mais sucesso”, aposta o pizzaiolo, que pretende estender projeto para rede de franquias.

