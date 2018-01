As esculturas de gelo de Néle Azevedo viraram símbolo da defesa do planeta. Depois de montar a obra em evento patrocinado pela WWF contra o aquecimento global, em Berlim, a paulista recebeu convite para expor na comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente. Ano que vem, em Atenas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.