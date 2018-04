Simpática e simples – sequer usa batom –, a primogênita do Rei Juan Carlos da Espanha, infanta Elena de Borbón, desembarcou ontem em São Paulo. Pela manhã, visitou o Lar Escola São Francisco, apoiado pela espanhola Mapfre. À noite, a princesa, militante do terceiro setor, foi homenageada com jantar para poucos, na casa do empresário Alfredo de Goeye.