Os planos da produtora Suzana Villas Boas são ousados. No começo de 2010 ela dá o start nas filmagens de longa costurado por Daniela Mercury, focado nos 25 anos do axé. Da Bahia segue para a Amazônia, onde grava um drama-documentário, numa co-produção com a Gullane Filmes. E ainda terá tempo para tocar reforma do cinema de Paraty. “Este projeto é o que alimenta a minha alma. Pretendo concluí-lo o mais rápido possível”.

