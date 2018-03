Kate Moss encarnou a mocinha sendo capturada por um pirata para a nova edição da Plastic Dreams, da Melissa. O ator e artista David Baby fez as vezes do bad boy. A top pediu que a foto faça parte da exposição que marca sua trajetória. Outubro, no Louvre

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.