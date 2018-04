Do balcão de seu restaurante, Jun Sakamato fez grandes amigos e alguns negócios. Um deles, a sociedade com Pedro Moreira Salles na Hamburgueria Nacional. Hoje, são os filhos do banqueiro que tocam o negócio com o sushiman. Reservado, Jun ouve mais do que fala. “Se eu fosse mais expansivo, teria ficado milionário com a fusão do Unibanco com o Itaú”, brinca ele.