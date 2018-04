As talentosas atrizes da Cia. Delas, representadas por Julia Ianina e Paula Weinfeld na foto, estreiam, dia 15,o espetáculo Aqui Quase Longe, no Sesc Paulista. Com cenário assinado por Isay Weinfeld e figurino de Mira Haar.

