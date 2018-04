O momento para Paula Ferber é de comemoração. A designer acredita que, agora, após oito anos batalhando um espaço no mercado, a marca de sapatos que leva seu nome atingiu a maturidade. “Devo muito ao meu novo sócio, Eduardo Rabinovitch, que me puxou para o mundo real.” O que a inspira? “A cultura brasileira. Acabo de voltar de viagem pelo interior de Pernambuco com uma pesquisa sobre o Cangaço, tema da minha próxima coleção.”