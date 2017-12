Há 70 anos, milhares de brasileiros começaram a ser fotografados. O luxo, até então restrito à burguesia, passou a fazer parte da vida dos trabalhadores – que tinham de tirar retrato para a nova carteira de trabalho recém-instituída pelo governo Vargas.

…click

Para marcar a data, abre amanhã, em Brasília, no Palácio do Planalto, exposição do mineiro Assis Horta, 95 anos, autor de parte dessas fotos.

O dia coincide com o aniversário do imperador D. Pedro II – primeiro brasileiro a ser fotografado no País.