Depois de 20 anos atuando na área de serviços, Roberta Teixeira concretizou o sonho de ter o próprio negócio. Apostou na fórmula 3 em 1 – rotisseria, mercearia e restaurante – e abriu, há dois anos, o Empório Alto de Pinheiros. A empresária também investe numa paixão nacional: cerveja. A casa tem uma carta com 240 marcas. Para o futuro, Roberta quer aumentar a oferta de produtos próprios: “Gostaria de ter uma microcervejaria para fornecer ao empório e produtos orgânicos com nossa marca”. E tudo isso sem arredar o pé do Alto de Pinheiros. “Tenho um público fiel, gente da região, que chamamos pelo nome”, justifica.

