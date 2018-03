Carlo Gancia. Representante da Fórmula Indy no Brasil, ele detém, com seu sócio Willy Herrmann, os direitos nos países de língua portuguesa, incluindo aí – pasmem – Goa (India) e Macau (China). “Ainda não temos nada acertado para essas outras regiões, mas vamos ter”, explica. Por que cidades mais cotadas, Salvador e Rio, perderam a corrida para São Paulo? “Salvador não conseguiu recursos e, no Rio, Eduardo Paes começou a negociação e… sumiu”, diz Gancia, que só tem elogios para Kassab. “A negociação com a prefeitura foi rápida, profissional e precisa”. Foto: Paulo Giandalia/AE

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.