Foto: Paulo Giandalia/AE



Paula Chebl começou o ano com o pé direito. “Resolvi dar uma guinada de 180 graus na minha vida”, comemora. Com o olhar atento, há muito tempo, ao que ocorre na área de saúde e beleza, acaba de se associar a Nuno Osório. Sua missão? Comandar, na clínica do dermatologista, setor dedicado exclusivamente à estética de tecnologia de ponta. “Hoje em dia, com tantos meios, só permanece feio quem quer”, diz a empresária, com bom humor. Em sua nova empreitada, pretende explorar aparelhos e metodologias: “Existem meios eficazes que mostram melhoras estéticas imediatas.” E ela sabe do que fala: já testou pessoalmente quase todos…