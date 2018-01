Foto: Annie Leibovitz/Divulgação



Annie Leibovitz passou três anos por trás das lentes das campanhas da Louis Vuitton. Desta vez, está dos dois lados. A fotógrafa aceitou ser também modelo com uma condição: que no autorretrato estivesse acompanhada do seu querido amigo Mikhail Baryshnikov. Personagem de suas lentes há muitos anos.