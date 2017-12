Os planos de Rosa Barbosa para 2010 já estão traçados. Com bagagem de sobra, trazendo a experiência que adquiriu em galeria própria e na parceria que estabeleceu com André Millan nos últimos meses, resolveu abrir escritório de consultoria de arte. “Além de trabalhar com artistas brasileiros, também pretendo montar projetos internacionais”, avisa.

