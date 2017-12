Raquel Silveira está de volta à prancheta. Com projetos em andamento, o recomeço não poderia ter sido melhor: o sucesso que a reforma de seu novo apartamento anda fazendo entre amigos. De lá para cá, encomendas pipocaram, indicações aconteceram. As consultorias resultaram em um novo negócio: a arquiteta está criando site especializado em serviços, junto com Simone Monte. “De luxo”, deixa claro.

