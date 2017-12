Sócios de vários restaurantes na cidade, Sergio Melaragno resolveu partir em voo solo: o restaurante Fox, que será inaugurado sábado. Com proposta saudável, abandona as frituras e substitui outras calorias por produtos mais naturais no cardápio. “O pecado fica para os pães e as sobremesas que serão criados pelo chef pâtissier Wall Gomes”, frisa o restaurateur que, mesmo antes da estreia, já pensa em filiais.

