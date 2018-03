Rosana Camargo de Arruda Botelho montou QG de moda no Hotel Address. Até sábado, os interessados podem experimentar peças de marcas como Chanel e Dior, que fazem parte do Leilão Vintage da Childhood. Lances beneficentes podem ser dados entre os dias 18 e 25, em exposição no 9º andar do Shopping Iguatemi. Já na terça, os mimos ganham baile de apresentação no Leopolldo.

