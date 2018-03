Jair Ribeiro e Ana Diniz conseguiram convencer José Victor Oliva a voltar para a noite. Não, ele não abre um novo Gallery e sim organiza festa por uma causa nobre: a de reviver o glamour da antiga casa noturna dos anos 80, a pedido da dupla – que comanda a ONG Parceiros da Educação. Zé Victor monta festa no Iguatemi, convites a R$ 2,5 mil, na sexta, com o apoio do também ex-nightman Ricardo Amaral. É o primeiro de uma série de eventos destinados a angariar fundos e dobrar o total de escolas – até agora, 75 – adotadas pela ONG.

